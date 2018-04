Cinecittà Segreta, il cinema che nasce

ROMA, 06 APR - Appena si entra è la mitica Venusia di Federico Fellini a ricordare che in alcuni luoghi speciali i sogni diventano realtà. Poi a stupire ci pensa un'infinita carrellata di elementi finti che mani sapienti hanno creato per farli sembrare veri. E' un bel regalo quello che gli Studios di Cinecittà vogliono fare ai visitatori, dando la possibilità per 4 weekend, dal 7 al 28/4, di curiosare nei luoghi degli addetti ai lavori e scoprire come nasce un film, grazie all'iniziativa Cinecittà Segreta, che condurrà il pubblico tra attrezzerie, capannoni e palazzine storiche. Acquistando il biglietto di Cinecittà si Mostra si potrà non solo visitare i set di film e serie tv e le grandi mostre permanenti, ma anche scoprire con visite guidate il Cinegarden, la falegnameria e l'attrezzeria scenica, il vero backstage del cinema a cui di solito non si può accedere. Alle visite sono abbinati laboratori creativi, nei quali i bimbi potranno sperimentare la propria manualità con le attività del cinema.