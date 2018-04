Diploma Accademia Albertina a Guadagnino

TORINO, 6 APR - Diploma Honoris Causa dell'Accademia Albertina di Torino in 'Progettazione artistica per l'impresa' a Luca Guadagnino, recentemente nominato a 4 premi Oscar con il film 'Chiamami col tuo nome' e vincitore per la migliore sceneggiatura non originale a firma di James Ivory. La consegna del riconoscimento il 13 aprile al Museo del Cinema. "Luca Guadagnino - si legge nelle motivazioni - in tutta la carriera e soprattutto con il film 'Chiamami col tuo nome' ha avuto il coraggio di portare il cinema a svolgere il compito, tipico dell'arte, di mettere lo spettatore nelle condizioni non solo di apprezzare le abilità di autori, operatori e attori, ma anche di guardarsi dentro, di confrontarsi, di concordare oppure no con ciò che si vede sullo schermo, in modo preziosamente sincero. Il Diploma riconosce, oltre all'eccellenza del suo percorso artistico, anche l'impegno nella produzione e costruzione di progetti e realizzazioni importanti che hanno conseguito il massimo traguardo nella visibilità internazionale".