A Napoli mostra sulle tracce di Mattotti

NAPOLI, 6 APR - Un percorso attraverso 260 opere, che segue i colori, il cammino artistico di Lorenzo Mattotti. E' questo "Seguendo le tracce", la mostra al Museo di Villa Pignatelli a Napoli che resterà aperta fino al 27 maggio. L'esposizione è allestita da Comicon, che ha scelto per la sua edizione 2018 (28 aprile-1 maggio) Mattotti come Magister, per celebrare i primi 20 anni della manifestazione che alla sua prima edizione, nel 1998, dedicò proprio a Mattotti una mostra ("Acrobazie") a Castel Sant'Elmo. Le "tracce" percorse dall'autore sono state seguite dalla curatrice Giovanna Durì, con la collaborazione di Simone Mattotti, il figlio del maestro, attraverso un tracciato fatto di storie, immagini e straordinaria passione per il mondo del fumetto e dell'illustrazione. Oltre le tracce visibili, lasciate impresse sulle strade dei grandi progetti, ci sono quelle nascoste nei sentieri che Lorenzo Mattotti ha sempre amato e frequentato.