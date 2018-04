Freeman, Fantasmi? Non ci credo ma forse

ROMA, 6 APR - Sì è una storia di fantasmi, proprio come indica il titolo Ghost Stories, ma il film di Jeremy Dyson e Andy Nyman declina poi in un'atmosfera grigia anni Settanta con un viaggio nel passato del protagonista, Philip Goodman (Andy Nyman). Chi era Goodman? Una sorta di Piero Angela inglese noto a tutti per il suo scetticismo nei confronti di qualsiasi evento sovrannaturale. Il suo grande più grande mito, Charles Cameron lo contatta improvvisamente e gli affida un compito: quello d'indagare su tre sconcertanti casi che non possono essere ricondotti a truffa. Goodman, come si vede nel film in sala dal 19 aprile con Adler Entertainment, affronta scettico i tre casi. L'ultimo, quello con Mike Priddle (Martin Freeman) rivelerà a Goodman che, al di là dei fantasmi, c'è forse qualcosa che non va in lui. ''Sono aperto all'idea che i fantasmi esistano, ma non so poi se sia vero" dice oggi a Roma l'attore inglese già Bilbo Baggins nella saga Hobbit e Dottor Watson in Sherlock .