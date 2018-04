Outdoor, cultura metropolitana in mostra

ROMA, 6 APR - Arte, musica, televisione ma anche tante conferenze e il mercato dei makers contemporanei. Ritorna dal 14 aprile al 12 maggio 2018 negli spazi del Mattatoio a Roma, Outdoor, il più grande Festival in Italia dedicato alla cultura metropolitana (www.out-door.it). La manifestazione, promossa da Roma Capitale - Assessorato alla Crescita culturale in collaborazione con l'Azienda Speciale Palaexpo, è ideata e diretta dall'agenzia creativa Nufactory, con il patrocinio della Regione Lazio. Nell'anno europeo dedicato al patrimonio culturale il tema centrale della manifestazione è "Heritage": cosa rappresenta il patrimonio oggi? Quali culture sono oggi considerate come patrimonio nella nostra società? Quale patrimonio stiamo costruendo e quale trasmetteremo alle future generazioni? La cultura popolare di oggi, tra influenze internazionali, mass media e social network, sarà al centro di un'indagine che metterà in risalto il singolo e le proprie scelte.