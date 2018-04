La magia di Butterfly ammalia Cagliari

CAGLIARI, 7 APR - L'eleganza, la raffinatezza, la grazia del Giappone del primo Novecento rivivono sulla scena in Madama Butterfly. Lunghi applausi al Teatro Lirico di Cagliari per il debutto del capolavoro di Puccini, tra le opere più amate, in cartellone fino al 15 aprile. La "tragedia giapponese", incentrata sulla figura della giovanissima e innocente geisha, sedotta e sposa per gioco, del tenente americano Pinkerton, da lui abbandonata e infine suicida, torna a Cagliari stavolta nello storico allestimento del Teatro del Giglio di Lucca firmato dal suo direttore artistico Aldo Tarabella, rappresentato in occasione del centenario dell'opera. Successo annunciato per il titolo di forte richiamo e gran pienone per il secondo appuntamento della Stagione lirica del Teatro guidato dal sovrintendente Claudio Orazi. Il regista sottolinea l'incontro tra Oriente e Occidente, già sotteso nella partitura, attraverso accostamenti di elementi significativi dei due mondi.