Mostre: 'Alcide De Gasperi, la montagna'

TRENTO, 7 APR - È visitabile fino al 1 luglio a Trento la mostra 'Alcide De Gasperi, la montagna, il Trentino: tracce di un rapporto sentimentale', alla Cappella Vantini di Palazzo Thun, a Trento. L'idea dell'esposizione è nata in occasione della donazione di Maria Romana De Gasperi di documenti relativi alla vita del padre al Comune di Trento e alla Fondazione Museo storico del Trentino. Per la prima volta è stato possibile accedere a materiali non solo legati alla vita politica e istituzionale dello statista. Fotografie private, oggetti utilizzati nel tempo libero e conservati nella casa di montagna di famiglia in Val di Sella. I due grandi tavoli in cui sono riposti i documenti riprendono la circonferenza della volta che segna l'architettura di Cappella Vantini, rilanciando l'unicità di questo spazio. Il progetto è della Fondazione Museo storico del Trentino con il contributo e la collaborazione del Comune di Trento, servizio cultura, turismo e politiche giovanili.