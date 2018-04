Mostra sui Capolavori del '300 in Umbria

PERUGIA, 7 APR - Si terrà dal 24 giugno al 4 novembre in Umbria la mostra "Capolavori del Trecento. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l'Appennino", che intende valorizzare lo straordinario patrimonio artistico che si espresse nella regione. Ospiterà 70 opere, in quattro sedi: a Trevi la Raccolta d'arte di San Francesco, a Spoleto il Museo diocesano-Basilica di Sant'Eufemia e il Museo nazionale del Ducato, a Montefalco il Complesso museale di San Francesco. Dallo Spazio Arte Valcasana di Scheggino partiranno gli itinerari territoriali. L'evento permetterà di ammirare significative testimonianze della pittura trecentesca, come il "Dittico Cini" proveniente dalla Fondazione Giorgio Cini di Venezia e il "Dittico Poldi Pezzoli" dal Museo Poldi Pezzoli di Milano opere del Maestro della Croce di Trevi, il "Dittico reliquiario" dal Victoria and Albert Museum di Londra e il "Trittico con Incoronazione della Vergine" dal Museo Marmottan Monet di Parigi entrambi del Maestro di Cesi.