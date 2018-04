Mostre: No War No Peace a Riva del Garda

TRENTO, 7 APR - Al Mag di Riva del Garda, in Trentino, fino al 4 novembre sarà possibile visitare la mostra 'No War No Peace', progetto di Raffaele Crocco, a cura di Andrea Tomasi e Claudia Gelmi, con l'Associazione 46/o Parallelo - Atlante delle Guerre e dei Conflitti del Mondo. Se il 1918 è ricordato come l'ultimo anno di guerra, come non interrogarsi su ciò che determinò quel "dopo", e se sia corretto definirlo come "pace"? La fine di una guerra produce la pace oppure le sementi per un nuovo conflitto stanno già germinando? Il piano terra del Museo di Riva del Garda si trasforma così in una scenografia per un percorso che vuole rendere conto della guerra con una visione che affonda le radici nel primo conflitto mondiale per interrogare i concetti di ricostruzione, pace e confine, in dialogo tra ieri e oggi, in un'Europa dal destino incerto e dalle prospettive precarie. La mostra fotografica rientra nel progetto 'Guerre e Pace. 1918-2018' che il Museo Alto Garda dedica al centenario della fine Grande guerra.