Piparo protagonista in Europa

ROMA, 07 APR - Una grande coproduzione nel West End di Londra con Baz Luhrmann, insieme alla Global Creatures e su licenza della Bazmark, per realizzare la prima versione teatrale di "Strictly Ballroom", esordio cinematografico del regista australiano: è il prossimo progetto internazionale del regista e produttore Massimo Romeo Piparo, direttore del Sistina di Roma, che proprio ha festeggiato i suoi 5 anni di direzione artistica in occasione della prima di "Billy Elliot il Musical". Sul palco del teatro romano, il regista è salito con Pippo Baudo e i protagonisti dei suoi spettacoli celebrando un successo fatto di 1000 alzate di sipario, 125 titoli, 32 milioni di fatturato e oltre 1 milione di spettatori. Per l'avventura londinese, da cui è stato tratto il format di Ballando con le stelle, Piparo ha fondato PeepArrow Entertainment UK, costola della già consolidata PeepArrow Entertainment Italia, con cui produce "Jesus Christ Superstar", dal 28 marzo in tour europeo.