Rapper Capo Plaza debutta con "20"

ROMA, 7 APR - Uscirà il 20 aprile, giorno del suo ventesimo compleanno, l'album d'esordio del rapper salernitano Capo Plaza, dal titolo "20" (Sto Records/Atlantic, distribuito da Warner Music Italy). Dopo aver raggiunto traguardi inaspettati con brani come "Giovane Fuoriclasse" che ha raggiunto il doppio platino, superando le 25 milioni di views su YouTube, e "Allenamento #2" doppio platino e con più di 18 milioni di views, ora Capo Plaza pubblica il suo primo disco, in cui sono presenti diversi ospiti tra i quali DrefGold, Charlie Charles, Daves The Kid, Sfera Ebbasta, Mojobeatz, Ghali.