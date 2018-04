Il Signore degli Anelli, serie tv Amazon

NEW YORK, 7 APR - Nelle guerre dello streaming Amazon porta in tv a carissimo prezzo il "Signore degli Anelli": la divisione televisiva del colosso dell'e-commerce ha strappato a Netflix, Hbo, Apple e Disney i diritti per trasferire la saga creata da E.R. Tolkien dal grande al piccolo schermo, con uno show da un miliardo di dollari di cui sono già in programma cinque stagioni. La nuova serie potrebbe includere materiale inedito di Peter Jackson, il regista delle due trilogie cinematografiche ambientate nel Regno di Mezzo, "Signore degli Anelli" e "L'Hobbit", scrive The Hollywood Reporter. Dietro se se', l'iniziativa ha le tasche profonde della società fondata da Jeff Bezos: l'accordo con gli eredi Tolkien, la casa editrice HarperCollins e la New Line (di Warner Brothers) che ha distribuito i film e' costato 250 milioni di dollari, a cui devono aggiungersi le spese per cast, set e effetti speciali, con prospettive di un cartellino del prezzo finale valutato come "lo show televisivo più costoso della storia".