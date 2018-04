Jo Nesbo si cimenta con Shakespeare

NEW YORK, 7 APR - Macbeth tra le ciminiere dell'Inghilterra degli anni Settanta: dopo Margaret Atwood, ispirata dalla "Tempesta", dopo Howard Jacobson con il "Mercante di Venezia" e Edward St. Aubyn con "Re Lear", Anne Tyler con la "Bisbetica Domata" e Tracy Chevalier con "Otello", il maestro del noir scandinavo Jo Nesbo si cimenta con William Shakespeare. "Henrik Ibsen e' il nostro drammaturgo nazionale, ma Macbeth e' diventato il mio testo teatrale preferito", ha detto Nesbo, che annovera tra i suoi bestseller "L'Uomo di Neve", e "Il Pettirosso". La rivisitazione di Nesbo della tragedia rinascimentale sul libero arbitrio e la corruzione del potere uscirà il 10 aprile in Usa e in Italia dal 17 con Rizzoli: e' ambientata in una città' britannica dal glorioso passato industriale ma entrata in crisi. L'antieroe della storia, nella versione ideata da Nesbo e' l'ispettore Macbeth, capo della locale squadra di teste di cuoio, persuaso dall'amante Lady a imbarcarsi su una strada di sangue per occupare la stessa città