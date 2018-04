Deep State, spy-thriller tv

ROMA, 7 APR - C'è uno stato parallelo che muove i nostri destini o e' solo paranoia cospirazionista? Con una forte connotazione politica, la serie Deep State è la storia di un uomo braccato dai fantasmi del passato che vive un terribile conflitto morale: riuscire a conciliare un lavoro fatto di menzogne con l'identità di padre e marito amorevole alla ricerca di una seconda opportunità. In 8 episodi - in onda in Italia dal 9 aprile il lunedì alle 21:50 su Fox (Sky, 112) e in contemporanea in 50 paesi, compresi Usa, Canada e Australia, è uno spy thriller dal respiro internazionale, girato fra Marocco, Medio Oriente e Inghilterra, incentrato sul tema dei segreti di Stato e del business delle guerre. Ed è stato rinnovato per una seconda stagione già prima della messa in onda. Scritto da Matthew Parkhill, è la prima produzione tv europea dei canali Fox. La vicenda narrata segue il protagonista Mark Strong nei panni di Max Easton, una ex agente dell'MI6 - l'intelligence inglese, il cui passato torna a tormentarlo.