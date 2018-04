Francesco Cuomo e l'arte che prende vita

ROMA, 8 APR - Le opere si scompongono, assumono nuove forme, saltano e rotolano in una cascata di colori, tra sovrapposizioni ardite e rapide dissolvenze: è il progetto Contemporary Art in Motion, un lavoro multimediale firmato dall'artista Francesco Cuomo e dal regista Enrico Agresta, presentato in anteprima il 7 aprile durante la serata inaugurale del Sorrento Young Art, evento dedicato all'arte contemporanea e ospitato della dimora storica di Villa Fiorentino, sede della Fondazione Sorrento. Grazie a Contemporay Art in Motion, le opere prendono vita attraverso proiezioni in 3D mapping, che hanno avvolto di atmosfere mediterranee e di un tocco di ironia, tipica di Cuomo, la facciata di Villa Fiorentino. Contaminazione, apertura e scambio sono i temi centrali del del Syart 2018, in programma fino al 13 maggio. La serata inaugurale ha visto, tra l'altro, anche una performance dell'artista TvBoy e il conferimento dei Premi Fata Verde: Zenith Art Watch, Art Car (assegnato proprio a Cuomo) ed Art Arbiter.