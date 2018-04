Cannes, nuove regole e lotta a Netflix

ROMA, 8 APR - Cannes 2018 sarà un festival di svolta: superata la boa del 70/mo si guarda al futuro e si prevede, secondo i rumors precedenti l'annuncio ufficiale della selezione, giovedì 12 aprile a Parigi, un'edizione ricca di titoli attesi e di grandi star. Thierry Fremaux sta provando a cambiare le regole del gioco con anteprime mondiali viste dalla stampa in contemporanea alla proiezione con il pubblico, il divieto dei selfie sul red carpet e soprattutto la norma ai colossi emergenti Netflix, Amazon, Apple che vieta ai film senza distribuzione in sala di essere ammessi in gara. Netflix sembra voglia ritirare tre titoli (evidentemente pre-selezionati) tra cui l'atteso The Other Side of the Wind, l'ultimo film di Orson Welles, rimasto incompiuto nel 1985. Tra le cose annunciate l'apertura con Everybody Knows di Farhadi con la coppia Penelope Cruz e Javier Bardem. Dato per scontata Loro di Paolo Sorrentino, gli altri italiani probabili sono Garrone, Sollima, Alice Rohrwacher, Guardagnino, Valeria Golino.