Sherlock Gnomes, Londra a misura gnomi

ROMA, 08 APR - Dopo aver riletto con tanto di lieto fine Shakespeare, gli gnomi da giardino più scatenati del mondo animato, tornano, a sette anni da Gnomeo e Giulietta, con una adventure comedy in cgi, stavolta per le strade di Londra e tirando in ballo l'eroe di Arthur Conan Doyle, in Sherlock Gnomes di John Stevenson in sala dal 12 aprile con 20th Century Fox. Nella versione originale c'è un cast di voci eccezionale che comprende Johnny Depp per Sherlock, e fra gli altri Emily Blunt, James McAvoy, Michael Caine, Maggie Smith, Mary J. Blige. Nella versione italiana invece tornano i dialetti di casa nostra parlati dagli gnometti dal berretto blu (settentrionali) e quelli dal berretto rosso (meridionali), che nel primo film erano in conflitto. Rispetto agli italiani in carne e ossa, però le statuette in ceramica sono stati capaci di darsi un governo unico, una diarchia rosso/blu. Per il film torna come produttore esecutivo Elton John, le cui canzoni (compresi due inediti) punteggiano le due avventure.