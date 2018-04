Sabina Guzzanti, tv noiosa,non mi manca

LUCCA, 8 APR - La televisione "non mi manca professionalmente perché mi piace molto fare cinema. Oggi non la guardo perché non ci sono molte cose che mi interessano. E' noiosa e quindi possibilmente non vorrei starci dentro, oggi", quanto alla "Rai è stata completamente stravolta, anche dal punto di vista strutturale": lo ha detto Sabina Guzzanti a Lucca, protagonista del primo appuntamento di Lucca Film Festival e EuropaCinema 2018, parlandone in una conversazione col pubblico. "A questo Paese secondo me, politicamente, una televisione di qualità manca tantissimo", ha anche aggiunto ricordando che sta "girando un nuovo documentario sul movimento 'Potere al Popolo'. Il festival apre ufficialmente stasera con l'anteprima italiana di 'Isle of Dogs' di Wes Anderson (2018) distribuito da 20th Century Fox e presto in Italia. Oggi anche le anteprime della serie tv 'Billions' su Sky Atlantic dal 13 aprile e il film doc 'Storie di Altromare' di Lorenzo Garzella ritratto sull'artista Antonio Possenti.