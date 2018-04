Museo Cinema, Connection-L'ottava arte

TORINO, 9 APR - Una prima mondiale per un evento che unisce arti performative, tecnologia e design in uno scenario unico come la Mole Antonelliana: è il progetto di innovazione 'Connections - L'ottava arte', che approda al Museo nazionale del Cinema di Torino sabato 14 aprile. La performance, ideata da Lucas Imaging Events con la direzione artistica di Pietro Lesca e realizzata con il contributo della Compagnia di San Paolo e della Città di Torino, va in scena dalla compagnia Les Farfadais, conosciuta in tutto il mondo per i suoi spettacoli di nouveau cirque acrobatico. Dentro la Mole un gruppo di performer presenterà uno spettacolo creato su misura per la grande volta dell'Aula del Tempio. Sospesi a 20 metri d'altezza, sostenuti da un chilometro di funi ad alta tenuta, come marionette a grandezza naturale, Les Farfadais proporranno un omaggio al cinema mai visto prima. I cinque atti saranno intervallati dalle creazioni del videomaker torinese Andrea Dutto, in un'appassionante interazione tra arte e tecnologia.