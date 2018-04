Lo sguardo sul mondo di Arturo Zavattini

PARMA, 9 APR - Immagini dell'Italia in pieno cambiamento sociale, dalla Lucania rurale della spedizione etnografica di Ernesto De Martino (1952) ai bassi di Napoli, della Thailandia e di Cuba, oltre al backstage di set tra cui quelli di Fellini per 'La dolce vita' e di Paul Strand in Emilia, a Luzzara, per l'inchiesta che trovò esito editoriale nel libro 'Un paese': sono cinque le sezioni (180 foto in bianco e nero) che compongono la mostra 'Az-Arturo Zavattini fotografo. Viaggi e cinema, 1950-1960' allestita dal 13 aprile al 3 giugno a Parma, Palazzo Pigorini, ad ingresso libero. Classe 1930, figlio di 'Za', fotografo e direttore di fotografia per molti anni, attualmente si occupa della gestione dell'Archivio Cesare Zavattini e delle iniziative a sostegno della sua memoria. La mostra, curata da Francesco Faeta e Giacomo Daniele Fragapane, ne illustra l'intensa attività in un decennio cruciale della storia del Novecento.