Cinema: A Bolzano per il Filmfestival

BOLZANO, 9 APR - Internazionale, ma unico nel suo dialogo privilegiato tra il Nord e il Sud, tra tedesco ed italiano, Bolzano Film festival apre anche uno sguardo alla musica nei film in questa 32esima edizione, prevista dal 10 al 15 aprile nelle quattro sale del cinema Capitol, in via Dottor Streiter. In concorso saranno otto film (tra l'altro L'età imperfetta di Ulisse Lendaro, A Ciambra di Jonas Carpignano, Three Pecks di Jan Zabeil, Chi salverà le rose di Cesare Furesi) e otto documentari. La premiazione è prevista per sabato, 14 aprile, alle ore 19.30. Un Paese europeo ospite quest'anno sarà la Lituania, di cui, durante le cinque giornate di festival, verrà mostrato il meglio della produzione cinematografica recente. Infine il festival vuole anche essere una finestra sui cineasti altoatesini come Andreas Pichler, Valerio B. Moser o Lucio Rosa. Il festival si apre martedì, 10 aprile, alle ore 19.30 con Animals di Greg Zgliński, alla presenza degli attori Birgit Minichmayr e Thomas Hochmair.