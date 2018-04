Viaggio tra cartoline con Tci e Google

ROMA, 9 APR - Dal Colosseo al Duomo di Milano, dalle rovine della Valle dei Templi a Ostia Antica: un viaggio nel tempo e nei luoghi che ci circondano grazie alle cartoline, inventate nel 1865 in Germania, comparse in Italia nel 1874 e diventate così popolari e "pratiche" da riuscire quasi a soppiantare le tradizionali lettere. Touring Club Italiano, in collaborazione con Musicart, porta online un archivio fatto di migliaia di questi ricordi: 5 mila cartoline storiche digitalizzate grazie alle tecnologie, messe a disposizione dal team di Google Arts&Culture, debuttano su artsandculture.google.com. Inoltre cliccando sulla tab "Sfoglia" nella sezione Qui Vicino della app Google Arts & Culture (per iOS o Android), si può avere accesso alle cartoline che raffigurano monumenti e siti, consentendo di fare un viaggio indietro nel tempo e scoprire come le città sono cambiate.