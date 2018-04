Dior by Marc Bohan, a capo maison dal 61

ROMA, 9 APR - Dior by Marc Bohan 1961 - 1989 è il terzo di una serie di sette libri dedicati ai designer che si sono succeduti alla direzione artistica della presigiosa maison fondata da Christian Dior. Con i testi del giornalista e scrittore Jérme Hannover e le foto di Laziz Hamani, il volume, pubblicato da Assouline, ripercorre tre decenni di storia della Dior. Questo ricco patrimonio è raccontato da Hannover e documentato da centinaia d'immagini di abiti con la firma di Laziz Hamani, pubblicate assieme a tante fotografie d'archivio. I ritratti descrittivi di una selezione di quaranta creazioni rivelano i temi d'ispirazione, l'universo e la personalità di Marc Bohan, che l'autore ha incontrato numerose volte per poter raccontare la storia della più lunga relazione tra un designer e la maison. La storia racconta che nel 1957 Christian Dior offrì a Bohan di lavorare nell'atelier con lui. A quel tempo però Dior aveva già come assistente Yves Saint Laurent quindi affidò a Bohan la sua couture dell'avamposto newyorkese.