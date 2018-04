'Una tempesta dal Paradiso' all'art week

MILANO, 9 APR - Con "Una tempesta dal Paradiso', che ospita opere di arte contemporanea di 13 artisti del medio oriente e del Nord Africa, si apre oggi l'Art Week milanese. In mostra alla Gam, fino al 17 giugno, la terza e ultima tappa del progetto internazionale "Guggenheim Ubs Map Global Art Initiative (Map)". "Molti degli artisti in mostra - spiega Sara Raza, Curatrice della Guggenheim UBS MAP, Medio Oriente e Nord Africa - mettono in dubbio la capacità delle "verità" oggettive di cogliere in maniera adeguata le realtà sociali del nostro mondo. Nascondendole fra storie inventate e immagini fantastiche, le loro opere veicolano idee che sfidano le prospettive apertamente politicizzate e stereotipate sulla regione e sulla sua storia, idee che potremmo definire "contrabbando concettuale"". Gli artisti esplorano anche "l'architettura e il ruolo dei monumenti come strumenti ideologici del potere, evocando storie del periodo coloniale e la risonanza sempre più profonda della globalizzazione".