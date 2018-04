Ben Harper in Friuli l'11 agosto

TRIESTE, 9 APR - E' Ben Harper il primo grande nome annunciato dal "No Borders Music Festival", il festival che valorizza e promuove la musica come forma culturale e mezzo di comunicazione oltre i confini. Appuntamento sabato 11 agosto alle 14, per un concerto esclusivo in mezzo alla natura nel Tarvisiano, in provincia di Udine, al confine tra Italia, Austria e Slovenia. Vincitore di 3 Grammy Awards, con 15 album in studio, tour mondiali ovunque esauriti, Ben Harper sarà protagonista di uno show voce e chitarra ai Laghi di Fusine, i laghi di origine glaciale alla base della catena montuosa del Gruppo del monte Mangart, raggiungibili a piedi e in bicicletta per un'immersione totale nella natura. Attualmente in tour assieme a Charlie Musselwhite, il leggendario bluesman armonicista statunitense (il 23 e 24 aprile a Milano al Fabrique), in estate Ben Harper terrà solo 4 show europei