Lovers Film Festival per Marielle Franco

TORINO, 9 APR - E' dedicato a Marielle Franco, la consigliera comunale di Rio uccisa lo scorso 15 marzo, il 33/o Lovers Film Festival, il più antico festival Lgbtqi d'Europa in programma a Torino dal 20 al 24 aprile. Un'edizione ricca di anteprime, di cui 6 mondiali, 4 europee e 52 nazionali - su un totale di 81 titoli provenienti da 24 Paesi - e di grandi nomi, presentata oggi dal direttore Irene Dionisio, dal presidente e fondatore Giovanni Minerba e dal direttore del Museo del Cinema Laura Milani. Il festival omaggia anche il poliziotto Xavier Jugelè morto il 20 aprile 2017 nell'attentato sugli Champs-Elysées, membro di Flag, l'associazione lgbt della polizia col corto 'Xavier' di Jo Coda. Aprono il festival un 'Dialogo sulla Diversità' con Pif, un set di Francesco Gabbani e il film 'Postcards from London' di Steve McLean sulla vita a Londra di un giovane bellissimo proveniente dalla provincia. "I nostri film parlano soprattutto d'amore, inteso come massima espressione di libertà", dice Minerba.