Spettacoli Taormina, i Simple Minds non ci saranno

Il concerto dei Simple Minds a Taormina non si farà. E’ quanto precisa in una nota l’organizzazione Puntoeacapo. "In merito alla pubblicazione del verbale pubblicato dalla Commissione del Parco di Naxos-Taormina (in data 6/04/18) per il "Calendario spettacoli 2018 Teatro antico Taormina" - si legge nel comunicato - si precisa che è stata assegnata esclusivamente la compatibilità degli spettacoli al sito del Teatro. La conferma per gli spettacoli a cura di Puntoeacapo, arriverà da parte delle produzioni degli artisti e della stessa organizzazione, tramite annuncio alla stampa e contestuale apertura delle prevendite. Il concerto dei Simple Minds (24 giugno) non sarà realizzato. Al momento sono confermati e in prevendita: Ermal Meta 17 agosto 2018, Max Gazzè 25 agosto 2018".