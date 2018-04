Al Bano, io e Loredana ci siamo lasciati

ROMA, 9 APR - Botta e risposta tra Al Bano e Loredana Lecciso a colpi di telefonate a Storie Italiane, la trasmissione in onda su RaiUno condotta da Eleonora Daniele. Il cantante ha telefonato mentre in studio la conduttrice e i suoi ospiti stavano commentando la performance di Al Bano e Romina Power a Ballando con le stelle."Io e Loredana Lecciso ci siamo lasciati. E' lei che se n'è andata, Romina non c'entra - ha detto Albano -. La signora Loredana, che rispetto tantissimo, se n'è andata, nel mese di dicembre, per fatti suoi, e lei lo sa bene, scaricando su di me il fatto che se n'è andata via per Romina. Non è vero!. L'ambiguità non mi appartiene". E ha poi chiesto "chiarezza" alla Lecciso. Successivamente é Loredana a chiamare in diretta: "Io posso solo dire che voglio un gran bene a quest'uomo, in questa fase così delicata della sua vita ancora di più". Al Bano ha richiamato Eleonora Daniele per dire: "Loredana sa bene quello che ha fatto e io so bene quello che lei ha fatto...".