Memoria comunità, progetto in Toscana

FIRENZE, 9 APR - Un progetto sperimentale, unico nel suo genere, che avrà per protagonista un'intera comunità, quella della Montagna pistoiese. Si tratta della prima Memoteca di comunità, promossa dall'associazione LetterAppenninica. La banca dati della memoria sarà interamente autoprodotta utilizzando semplicemente lo smartphone e costruita, pezzo per pezzo e video dopo video, attraverso le testimonianze, le storie e i racconti degli stessi abitanti della montagna, organizzati in piena autonomia. La voce, i volti e i ricordi dell'Appennino confluiranno poi in apposito sito web, lamemoteca.it, online da oggi, per raccogliere la storia dei suoi abitanti. Il cuore del progetto è la salvaguardia dell'immenso patrimonio di cultura e tradizione orale della montagna pistoiese, che rischia di scomparire insieme ai suoi protagonisti. Tutti potranno contribuire registrando testimonianze video con un telefonino e inviandolo a lamemoteca.it, dove sarà catalogato per paese e argomento, e sarà consultabile online.