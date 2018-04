Musica: Awolnation, un inno agli ultimi

MILANO, 9 APR - "Un disco rock per me era semplicemente il passo successivo, la marcia più alta da ingranare per aumentare la velocità". Aaron Bruno descrive così il disco 'Here Come The Runts', terzo album della sua band Awolnation, che arriverà a Milano per una sola data italiana mercoledì 11 aprile presso Santeria Social Club. "Il primo disco - racconta Bruno - era un'esplorazione, il secondo era molto oscuro, questo l'ho scritto durante le elezioni presidenziali: tutti erano arrabbiati, tutto era bianco o nero. Avevo bisogno di mettermi da parte e fare musica che potesse dare speranza. Il disco è dedicato a chiunque abbia lavorato sodo e abbia dovuto superare ostacoli: come i 'runts', i più piccoli della cucciolata, che partono svantaggiati ma si rivelano sempre ottimi animali domestici. Allo stesso modo - conclude - anch'io per far conoscere la mia musica ho dovuto lottare con le unghie e i denti".