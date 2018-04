Scala e Festival Verdi premiate al top

MILANO, 10 APR - Quella della Scala è la migliore orchestra d'opera, il festival Verdi di Parma è invece la kermesse migliore del mondo. Lo hanno decretato ieri al Coliseum Londra dove le due istituzioni italiane hanno ricevuto gli International Opera Awards, sorta di Oscar della lirica. Sempre a Londra, il giorno prima alla Royal Albert Hall, è stata premiato anche un'altro pezzo d'Italia: il mezzosoprano Daniela Barcellona, insieme a Joyce Di Donato ha ricevuto l'Olivier Awards, il più importante riconoscimento teatrale inglese, per l'Outstanding Achievement in Opera (ovvero il risultato eccezionale nella lirica) grazie alla loro interpretazione nella Semiramide andata in scena alla Royal Opera House.