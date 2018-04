Italia Independent farà occhiali Hublot

TORINO, 10 APR - Nuovo accordo di licenza per Italia Independent. Dopo quello con The Walt Disney Company Italia per produrre gli occhiali di Micky Mouse nel suo novantesimo compleanno, l'azienda fondata da Lapo Elkann entra nel segmento dell'occhialeria di altissima gamma con Hublot, marchio svizzero del lusso per il quale produrrà una collezione eyewear. L'intesa, annunciata oggi, rafforza inoltre il rilancio di Italia Independent. "Sono orgoglioso di questa bellissima storia d'amore - commenta Lapo Elkann - che offre a Italia Independent la possibilità di condividere la sua propensione all'innovazione e alla creatività con un leader mondiale dell'orologeria di lusso svizzera con il quale ho avuto la fortuna di collaborare sin dai tempi in cui ero in Ferrari e ora con Italia Independent e Garage Italia. La nuova collaborazione "fonde due spiriti creativi e promuove la ricerca e l'utilizzo di nuovi materiali", aggiunge Ricardo Guadalupe, ceo di Hublot.