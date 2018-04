Mainetti, primo ciak per 'Freaks Out'

ROMA, 10 APR - Dopo il successo di Lo Chiamavano Jeeg Robot, Gabriele Mainetti torna dietro la macchina da presa per Freaks Out, con Aurora Giovinazzo, Claudio Santamaria, Pietro Castellitto, Giancarlo Martini, con la partecipazione di Giorgio Tirabassi, Max Mazzotta, Franz Rogowski. Da un soggetto originale di Nicola Guaglianone e una sceneggiatura scritta a quattro mani dallo stesso Guaglianone con Mainetti, la storia sarà nuovamente ambientata a Roma e le riprese si svolgeranno tra la capitale e la Calabria, per 12 settimane. A firmare le musiche ancora una volta Michele Braga con Mainetti. Prodotto da da Lucky Red e Goon Films con Rai Cinema, in coproduzione con Gapfinders (Belgio), 'Freaks Out' racconta di Matilde, Cencio, Fulvio e Mario. Siamo nel '43, nel pieno della seconda guerra mondiale, e Roma ospita il circo in cui lavorano. Israel, il proprietario e loro padre putativo, scompare nel tentativo di aprire una via di fuga per tutti loro oltre oceano.