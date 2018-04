Dipinto S. Cataldo in Basilica Betlemme

TARANTO, 10 APR - C'è anche un dipinto di San Cataldo, patrono della città di Taranto, a Betlemme nella Basilica della Natività, luogo assurto a patrimonio universale dell'Unesco. La fotografa Anna Svelto ha realizzato un reportage in Palestina documentando il restauro del dipinto del santo, che si trova sul fusto di una delle colonne nella navata centrale della Basilica. "Sapevo che l'impresa di restauro di Gianmarco Piacenti, un'eccellenza italiana in questo settore, stava conducendo dal settembre 2013 dei lavori in tutta la Basilica. I restauratori italiani mi hanno permesso di fotografare al meglio la colonna con il santo, l'ottava a sinistra -spiega la fotografa tarantina- che si colloca subito dopo quella della Madonna ed il Bambino e quella di S. Giovanni Evangelista. San Cataldo indossa una tunica sormontata dalla penula e questa dal pallio. Con la destra benedice, con l'indice e medio alzati, con la sinistra tiene il bastone pastorale. Indossa la mitra mentre il viso è completamente scomparso".