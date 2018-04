Anteprima a Terni per film Terence Hill

TERNI, 10 APR - Con l'Umbria, regione di origine di suo padre, ha sempre mantenuto un forte legame ed in Umbria - dove fra l'altro è ambientata la serie "Don Matteo" che lo vede protagonista - ha deciso di tenere l'anteprima nazionale del suo nuovo film: sarà proiettata sabato 14 aprile alle 21 al Cityplex Politeama di Terni "Il mio nome è Thomas", l'ultima opera di Terence Hill, che dopo 24 anni torna al cinema come regista e protagonista. Un film di ambientazione western, genere per il quale l'attore è diventato un'icona grazie a titoli come "I quattro dell'Ave Maria", "Il mio nome è Nessuno" e "Lo chiamavano Trinità", uno dei molti film interpretati con Bud Spencer, al quale ha deciso di dedicare questo suo nuovo lungometraggio. Distribuito da Lux Vide e prodotto da Paloma 4 srl, "Il mio nome è Thomas" sarà nelle sale dal 19 aprile. L'incasso dell'anteprima sarà destinato alla ristrutturazione dei giardinetti comunali di Amelia, la cittadina dove era nato il padre dell'attore e dove quest'ultimo torna spesso.