Rapper M.O.P in Sardegna, unica data

CAGLIARI, 10 APR - Il grande rap internazionale approda in Sardegna per l'unica data italiana del duo M.O.P, icona dell'hip hop hardcore scoperto da dj Premiere conosciuto per la violenza delle liriche e l'aggressività della voce. Composto dai rapper Billy Danzenie (alla nascita Eric Murray, 15 novembre 1974), e Lil'Fame (Jamal Grinnage, 11 aprile 1976), il duo newyorkese cresciuto nel ghetto di Brownsville, sarà sul palco dell'Fbi di Quartu Sant'Elena, in provincia di Cagliari, il 13 aprile alle 19 per una serata di jam hip hop allargata ai nomi più significativi del panorama italiano e sardo. Gli M.O.P., acrononimo di Mash-Out Posse, sono arrivati al successo grazie al loro stile tipico della East Coast e al crudo realismo dei testi, all'epoca censuratissimi. In scaletta non mancheranno le hit suonate nelle discoteche del mondo come "Ante up" o "Cold as Ice". Il duo, headliner della serata, sarà preceduto dal gruppo italiano Good old boys, band che vede insieme alcuni dei "padri fondatori" del rap italiano