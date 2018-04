Niccolini, debutto Nuovi con Mandragola

FIRENZE, 10 APR - Dalla gestione del teatro all'interpretazione sul palco: sono i Nuovi, compagnia dei neodiplomati della Scuola per attori Orazio Costa che domani e fino al 22 aprile metterà in scena la Mandragola di Niccolò Machiavelli, per la regia di Marco Baliani, al Niccolini di Firenze, tra le sale teatrali più antiche d'Italia. Proprio ai Nuovi è stato affidata a marzo la gestione del Niccolini, primo volta in Italia di un gruppo di giovani attori impegnati, a turno, in tutti gli aspetti della macchina teatrale, dalla direzione artistica all'amministrazione, dalla comunicazione alle pulizie. Un progetto strutturato su un percorso di tre anni, con borsa di studio mensile per ciascuno degli attori coinvolti.