Crowdfunding restauro mura S. Gimignano

FIRENZE, 10 APR - Il Comune di San Gimignano lancia l'operazione di crowdfunding con l'hashtag #pietradopopietra per restaurare il tratto di mura medievali crollato nei giorni scorsi: l'annuncio è stato dato dall'assessore comunale alla cultura, Carolina Taddei, in occasione della presentazione della nuova app del progetto turistico 'Tecnologicamente Antichi'. L'iban del conto corrente dedicato intestato al Comune, e attivo da lunedì, è IT13X0103072000000000722568. "Abbiamo deciso di aprire le porte anche a finanziamenti privati - ha spiegato Taddei - a tutti coloro che vorranno darci una mano, quindi è stato aperto un conto corrente dedicato e vincolato al restauro, all'intervento sulle mura. Già da lunedì sarà possibile versare i fondi su questo conto specifico, e ci auguriamo che che questa cosa smuova anche i privati, la comunità italiana ma anche internazionale, perché c'è un grande sostegno anche da parte dell'estero su questa vicenda tragica di San Gimignano, per essere più rapidi possibile".