Un'app per tesori S.Gimignano e Volterra

FIRENZE, 10 APR - Il patrimonio archeologico di San Gimignano (Siena) e Volterra (Pisa) rivive in 3D con la realtà aumentata: a Firenze è stato presentato il progetto turistico 'Tecnologicamente Antichi', che mette in rete quattro siti di pregio (la Villa Romana di Aiano, il Teatro Romano di Volterra e i due musei archeologici delle rispettive città), che grazie ad una app, sviluppata da Unità C1, permette di accompagnare il visitatore in una esperienza virtuale. La app consente infatti di conoscere la storia dei siti, vedere i materiali più importanti e viaggiare virtualmente, per esempio, all'interno della villa di Aiano, ricostruita secondo gli studi di un team di archeologi. Il progetto, nelle intenzioni dei suoi promotori, vuole avvicinare nuovi pubblici alla conoscenza dell'archeologia, oltre che ricostruire virtualmente il patrimonio archeologico.