Trento Film Festival, 130 pellicole

MILANO, 10 APR - Spiritualità e cruda concretezza, sfida e senso del limite, fragilità ed equilibrio: è un quadro complesso e a volte contraddittorio quello della montagna - un cerchio di natura, vita e morte - fotografato senza sconti nel 66. Trento Film Festival. Dal 26 aprile al 6 maggio saranno proposte - è stato spiegato a Milano - circa 130 pellicole, selezionate fra oltre 700 film, di cui 25 in concorso che avranno come cornice eventi, incontri, mostre e convegni. E l'occasione - in un clima di cosiddetta 'slow mountain' per riflettere con tempi lenti e al contrario di ricerca dei 'confini' possibili dell'alpinismo - ci dice qualcosa anche al femminile: quando la montagna è simbolo di emancipazione. Ne saranno concreta testimonianza con la loro presenza Pasang Lhamu Sherpa Akita, guida alpina del Nepal e prima donna del suo Paese ad aver scalato il K2 e Nasim Eshqui, free climber, unica donna a fare ufficialmente dell'arrampicata la propria professione in Iran.