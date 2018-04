Reggia Caserta, ciak film tv The Pope

CASERTA, 10 APR - Sono partite alla Reggia di Caserta le riprese del film televisivo "The Pope", diretto dal regista Fernando Meirelles, già candidato all'Oscar per "City of God", e distribuito da Netflix. L'opera si occupa degli ultimi due papi, Joseph Ratzinger e Papa Bergoglio, interpretati rispettivamente da Anthony Hopkins e Jonathan Pryce. Le riprese sono state realizzate nel Parco Reale, con tanto di atterraggio e decollo dell'elicottero "papale" bianco. I ciak, che coinvolgeranno anche gli Appartamenti Storici, si concluderanno la mattina dell'11 aprile. La direzione ha fatto sapere che mentre il Parco e il Giardino Inglese l'11 aprile saranno regolarmente visitabili, gli Appartamenti resteranno off limits al pubblico, causa riprese, fino alle 11. (ANSA).