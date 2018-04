Winterbottom, i super ricchi in satira

LECCE, 10 APR - Documentari che variano dal rock alla crisi economica, ma anche serie tv e film di tutti i generi, dalle commedie alla fantascienza. Un cinema globetrotter, che l'ha portato dalla natia gran Bretagna all'Afghanistan, dall'Italia all'India, dove girerà il road movie The wedding guest con Dev Patel. Michael Winterbotton, 57 anni, riceve al Festival del cinema europeo di lecce l'Ulivo d'oro alla carriera, ma non ha alcuna intenzione di fermarsi. "Sto preparando anche Greed, una satira sui quei miliardari (pare la fonte d'ispirazione sia il controverso tycoon britannico Philip Green, ndr) che si arricchiscono con grandi catene mondiali, dando paghe da fame ai lavoratori nei Paesi poveri". Contrariamente a quanto annunciato, "non sarà Sacha Baron Cohen il protagonista - rivela -. Sto ancora cercando l'interprete giusto". Il regista pensa anche a un film sulla Siria: "Per un anno e mezzo ho parlato con giornalisti, diplomatici e operatori di onlus che ci sono stati... mi hanno raccontato cose incredibili".