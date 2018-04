Bonino, cambiare si può tentare si deve

ROMA, 10 APR - "Cambiare si può, tentare si deve". Emma Bonino è la protagonista dell'appuntamento con Iconic Women, in onda l'11 aprile alle 21 su FoxLife (Sky, 114), quattro speciali dedicati ad altrettante donne italiane che rappresentano l'eccellenza in ogni ambito (il 18 aprile toccherà a Elisa Di Francisca, il 25 a Fabiola Gianotti), nuova produzione originale FoxLife ideata da Simona Ercolani e realizzata da Stand By Me. Al centro di questa puntata Bonino, con un ritratto inedito che ripercorre i momenti significativi della sua vita grazie al suo racconto diretto e alle voci delle persone a lei più vicine: amici - fra i quali la giornalista Stella Pende e la stilista Anna Fendi - compagni di lotte politiche e amori. Prima il referendum per l'aborto, poi l'entrata in Parlamento e la lotta contro lo sterminio per fame nel mondo. Fino alla nomina più importante come Commissario europeo per gli aiuti umanitari. Senza dimenticare i ricordi d'infanzia, i viaggi e la sua vita privata, la malattia.