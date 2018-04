In sala dal 12 aprile Icaros: A vision

ROMA, 10 APR - Arriva nelle sale italiane il film che racconta l'esperienza dell'Ayahuasca e le comunità indigene dell'Amazzonia da cui proviene: dal 12 aprile è nei cinema Icaros: A Vision di Leonor Caraballo e Matteo Norzi, con Filippo Timi (distribuzione Lab 80 film). Presentato alla 15/a edizione del Tribeca Film Festival a New York, in concorso nella Selezione ufficiale, e selezionato per il progetto Atelier del Milano Film Network nei Milano Industry Days 2015, il film è girato nella giungla amazzonica peruviana e racconta il viaggio fisico e spirituale della protagonista Angelina, una giovane donna americana malata e senza possibilità di cura. Alla ricerca di un miracolo, Angelina arriva in una comunità indigena, dove incontra sciamani che praticano rituali con l'antica bevanda psichedelica Ayahuasca e un gruppo di psiconauti stranieri in cerca di trascendenza e del senso dell'esistenza. Trasformata per sempre dall'esperienza, Angelina imparerà ad accettare e vivere con serenità le sue paure.