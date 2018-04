Ferretti ricorda Carlo Riva in un film

MILANO, 10 APR - Un film per Carlo Riva. Nel giorno del primo anniversario della scomparsa del fondatore dei celebri motoscafi, il Gruppo Ferretti (che detiene il marchio Riva), ha presentato oggi in anteprima a Milano un cortometraggio a lui dedicato. Il film, ideato e diretto da Leopoldo Caggiano, è stato girato nei cantieri Riva di Sarnico, e in particolare nella "plancia"-ufficio progettata dallo stesso ingegnere. "Carlo Riva - ha sottolineato l'ad di Ferretti, Alberto Galassi - ha portato l'Italia nel mondo, l'Italia migliore. Noi di Ferretti ci sentiamo in dovere di onorare la sua eredità in termini di qualità, serietà, buon gusto. Questo film glielo dovevamo, con riconoscenza e gratitudine". (ANSA).