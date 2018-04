Scaricabile la grafia di Bowie e Lennon

ROMA, 10 APR - Scrivere canzoni come quelle di David Bowie e John Lennon non è certo cosa per tutti, ma almeno da oggi sarà possibile 'copiarne' la grafia e farsi ispirare per le proprie composizioni. L'iniziativa arriva dal progetto Songwriter's Fonts, che permette appunto di scaricare gratuitamente font (il tipo di caratteri digitali che utilizziamo per scrivere su computer e telefonini) che ricalcano la calligrafia di alcuni fra i principali cantanti degli ultimi anni. "Scrivete canzoni come quelli che vi hanno ispirato", si legge nella presentazione del sito, curato dai graphic designer francesi Nicolas Damiens e Julien Sans: "Scrivere canzoni con la grafia di compositori influenti aiuta lo sviluppo dell'immaginazione", sottolineano. Nel sito sono presenti gli esempi di lettere e appunti scritti a mano, oltre che di Bowie e Lennon, anche di Kurt Cobain, Leonard Cohen e Serge Gainsburg.