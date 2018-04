Guè Pequeno 1/o ospite concerto Fedez-Ax

ROMA, 10 APR - E' Guè Pequeno, l'artista italiano più ascoltato su Spotify nel 2017, il primo ospite annunciato per "La finale", il concerto di Fedez e J-Ax, in programma il 1 giugno allo stadio di San Siro a Milano per festeggiare i due anni di sodalizio artistico. J-Ax e Fedez, il più giovane artista italiano mai salito sul palco del Meazza, sul palco a 360 gradi ripercorreranno le loro carriere con i brani più significativi, tratti dal loro repertorio solista e dall'ultimo successo discografico scritto a 4 mani, "Comunisti col Rolex", il disco italiano più venduto del 2017 in Italia.