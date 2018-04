Mibact, con Cinemadays doppio spettatori

ROMA, 10 APR - Grande successo il 9 aprile per la prima giornata dei Cinemadays che ha portato nelle sale italiane circa 160 mila spettatori, più del doppio rispetto alla data equivalente dello scorso anno e circa 50 mila in più (+44%) rispetto all'ultimo lunedì non festivo. L'iniziativa promossa dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali del Turismo, insieme ai produttori, distributori ed esercenti cinematografici prevede l'ingresso in sala a 3 euro. I Cinemadays proseguiranno fino a giovedì 12 aprile. Sul sito cinemadays.it le informazioni e l'elenco delle sale in continuo aggiornamento con film italiani e stranieri premiati nelle principali rassegne internazionali.