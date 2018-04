Corbijn, film su anni '40 e progetto U2

LUCCA, 10 APR - "E' un film tratto da una storia vera negli anni '40 in Florida su un leader che è stato icona contro il razzismo prima di Martin Luther King". Così il fotografo e regista Anton Corbijn racconta dei suoi nuovi progetti a Lucca, in occasione della lezione di cinema in programma al Lucca Film Festival e Europa Cinema dove il 10 aprile riceve il premio alla carriera. "Oltre al film - ha detto Corbijn -, di cui non posso dire altro, sto lavorando su un libro fotografico di autoritratti a partire degli anni 2000 e poi sto seguendo il tour degli U2, The Joshua Tree, per un progetto documentaristico". Il fotografo e regista di culto, che ha realizzato videoclip considerati opere d'arte, ha ricordato "Kurt Cobain come una persona eccezionale, una persona tra le più dolci con le quali abbia mai collaborato". Il fotografo, infine, ha spiegato che la sua passione per i videoclip è nata dal fatto di ascoltare della musica meravigliosa rovinata da clip orrende".