Rossellini in cattedra per regno animale

NEW YORK, 10 APR - Isabella Rossellini sale in cattedra per raccontare la genialità del regno animale: la modella e attrice italiana, tornata ad essere il volto di Lancome, è la protagonista assoluta, insieme al cane ammaestrato Pan, di "Link Link Circus", metà spettacolo e metà conferenza, ispirato alla sua ammirazione per il mondo animale. In scena dal 16 al 23 maggio al Bac, il Baryshnikov Arts Center fondato nei nuovi Hudson Yards dall'etoile della danza Mikhail Baryshnikov, la nuova performance della figlia di Roberto Rossellini e Ingrid Bergman ha come co-regista Guido Torlonia. In "Link Link Circus" la Rossellini affronta le ultime scoperte scientifiche sul cervello, l'intelligenza e le emozioni degli animali. A farle da spalla sul palcoscenico è il piccolo Pan, il suo cane ammaestrato, che interpreta la parte di varie specie trasformando lo show in un piccolo circo, mentre la stessa Isabella veste i panni di Aristotele, Cartesio e Charles Darwin in un monologo sull'eccezionalità del regno animale.